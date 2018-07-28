Рій шершнів напав на двох чоловіків у Дніпрі, один помер

"Сьогодні близько 10 години ранку до рятувальників надійшло повідомлення від поліції, що за адресою: місто Дніпро, Соборний район, Тонельна балка рій шершнів напав на двох чоловіків. Внаслідок подіі один чоловік помер на місці (вік 72 роки). Другого чоловіка госпіталізовано до 6-ї лікарні, стан постраждалого встановлюється", - повідомив він у Facebook.

З його слів, на місці чергує відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення.

Нагадаємо, у Києві після укусу кліща понад 20 осіб підхопили хворобу Лайма.