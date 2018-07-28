Рой шершней напал на двух мужчин в Днепре, один умер
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Рой шершней в субботу напал на двух мужчин в Днепре, один из них - 72-летний - скончался на месте, другой госпитализирован. Об этом сообщил начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач, передает УНН.
"Сегодня около 10:00 утра спасателям поступило сообщение от полиции, что по адресу: город Днепр, Соборный район, Тоннельная балка рой шершней напал на двух мужчин. В результате происшествия один мужчина скончался на месте (возраст 72 года). Второй мужчина госпитализирован в 6-у больницу, состояние пострадавшего устанавливается", - сообщил он в Facebook.
По его словам, на месте дежурит отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения.
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