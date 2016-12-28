"Рівнеоблводоканал" забезпечив контролерів смартфонами
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Комунальне підприємство "Рівнеоблводоканал" першим в Україні забезпечило контролерів смартфонами для звірки показників лічильників. Працівники отримали 36 комунікаторів зі спеціальною програмою, повідомив УНН директор підприємства Андрій Карауш.
За його словами, програма в тестовому режимі працювала з початку грудня.
"Контролер вводить особовий рахунок абонента та заносить зняті показники лічильників, хоча раніше це робив із зошитом. У кожного контролера є GPS-пристрій, який унеможливлює хаотичне внесення показників. Бо в будь-який момент на комп’ютері можна перевірити, на якій вулиці та в якому будинку були зняті ці показники", - додав керівник КП.
Наскільки така новація покаже свою ефективність на підприємстві, визначать у січні. Тоді проаналізують дані та точність показників, внесених за допомогою смартфонів.