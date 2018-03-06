Рівень захворюваності на кір знизився на 12% - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На дев’ятому тижні 2018 року відмічається зниження рівня захворюваності на кір на 12%. Про це під час селекторної наради щодо виконання урядової програми “Доступні ліки” та проведення вакцинації населення повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина, передає УНН.
“Ситуація щодо захворюваності на кір стабілізується. За оперативним даними, за дев’ятий тиждень 2018 року ми спостерігаємо зниження рівня захворюваності на 12%. Цього вдалося досягти значному зростанню рівня вакцинації населення”, — сказала Стефанишина.
Як уточнила вона, усі області, окрім, Чернігівської вже отримали вакцини від кору, паротиту, краснухи (вакцина КПК), куди її мають привезти сьогодні.
Нагадаємо, минулого тижня розпочалась доставка додаткових 220 тисяч доз вакцини від кору в регіони України.