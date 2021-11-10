Рівень госпіталізацій із COVID-19 не перевищує норму лише у двох областях України

Деталі

Загалом в Україні рівень госпіталізацій із COVID-19 становить 88,9 на 100 тис. населення, тоді як норма для “зеленої” зони не більше ніж 60 на 100 тис. населення. Все, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.

Станом на 9 листопада перевищення норми фіксують у таких регіонах України:



місто Київ — 98,7



Вінницька область — 82,8



Волинська область — 92,9



Дніпропетровська область — 99,1



Донецька область — 103,4



Житомирська область — 122,6



Закарпатська область — 60,2 (ще вчора було 59,6)



Запорізька область — 91,3



Івано-Франківська область — 95,2



Київська область — 75,7



Луганська область — 70,6



Львівська область — 80,1



Миколаївська область — 114,4



Одеська область — 82,4



Полтавська область — 76,8



Рівненська область — 86,6



Сумська область — 108,6



Харківська область — 86,1



Херсонська область — 116,0



Хмельницька область — 114,0



Черкаська область— 61,2



Чернівецька область — 78,0



Чернігівська область — 94,0



У Кіровоградській (49,7) та Тернопільській (56,9) областях показники госпіталізацій у межах норми.

Нагадаємо

Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 17 регіонів України: місто Київ, Волинська, Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька, Чернігівська області.

У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:



робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів



проведення масових заходів.



Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.

У Києві працювати, користуватися громадським транспортом можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом. Це правило поширюється і на:



заклади харчування



готелі



установи соціального захисту



спортзали та фітнес-центри



ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду



масові заходи



торговельно-розважальні центри



Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.