Рівень госпіталізацій із COVID-19 не перевищує норму лише у двох областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Підвищений рівень госпіталізацій із коронавірусом фіксують у Києві та 22 областях, які входять у “помаранчеву” та “червону” зону епідемічної небезпеки. Лише у двох областях України кількість госпіталізацій у межах норми. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
Загалом в Україні рівень госпіталізацій із COVID-19 становить 88,9 на 100 тис. населення, тоді як норма для “зеленої” зони не більше ніж 60 на 100 тис. населення. Все, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.
Станом на 9 листопада перевищення норми фіксують у таких регіонах України:
-
- місто Київ — 98,7
-
- Вінницька область — 82,8
-
- Волинська область — 92,9
-
- Дніпропетровська область — 99,1
-
- Донецька область — 103,4
-
- Житомирська область — 122,6
-
- Закарпатська область — 60,2 (ще вчора було 59,6)
-
- Запорізька область — 91,3
-
- Івано-Франківська область — 95,2
-
- Київська область — 75,7
-
- Луганська область — 70,6
-
- Львівська область — 80,1
-
- Миколаївська область — 114,4
-
- Одеська область — 82,4
-
- Полтавська область — 76,8
-
- Рівненська область — 86,6
-
- Сумська область — 108,6
-
- Харківська область — 86,1
-
- Херсонська область — 116,0
-
- Хмельницька область — 114,0
-
- Черкаська область— 61,2
-
- Чернівецька область — 78,0
-
- Чернігівська область — 94,0
-
У Кіровоградській (49,7) та Тернопільській (56,9) областях показники госпіталізацій у межах норми.
Нагадаємо
Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 17 регіонів України: місто Київ, Волинська, Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька, Чернігівська області.
У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:
-
- робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів
-
- проведення масових заходів.
-
Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.
У Києві працювати, користуватися громадським транспортом можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом. Це правило поширюється і на:
-
- заклади харчування
-
- готелі
-
- установи соціального захисту
-
- спортзали та фітнес-центри
-
- ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
-
- масові заходи
-
- торговельно-розважальні центри
-
Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.