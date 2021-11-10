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Уровень госпитализаций с COVID-19 не превышает норму только в двух областях Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Повышенный уровень госпитализаций с коронавирусом фиксируют в Киеве и 22 областях, которые входят в “оранжевую” и “красную” зону эпидемической опасности. Только в двух областях Украины количество госпитализаций в пределах нормы. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Уровень госпитализаций с COVID-19 не превышает норму только в двух областях Украины

Детали

В целом по Украине уровень госпитализаций с COVID-19 составляет 88,9 на 100 тыс. населения, тогда как норма для “зеленой” зоны не более 60 на 100 тыс. населения. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.

По состоянию на 9 ноября превышение нормы фиксируют в таких регионах Украины:

  • город Киев — 98,7
  • Винницкая область — 82,8
  • Волынская область — 92,9
  • Днепропетровская область — 99,1
  • Донецкая область — 103,4
  • Житомирская область — 122,6
  • Закарпатская область — 60,2 (еще вчера было 59,6)
  • Запорожская область — 91,3
  • Ивано-Франковская область — 95,2
  • Киевская область — 75,7
  • Луганская область — 70,6
  • Львовская область — 80,1
  • Николаевская область — 114,4
  • Одесская область — 82,4
  • Полтавская область — 76,8
  • Ровенская область — 86,6
  • Сумская область — 108,6
  • Харьковская область — 86,1
  • Херсонская область — 116,0
  • Хмельницкая область — 114,0
  • Черкасская область— 61,2
  • Черновицкая область — 78,0
  • Черниговская область— 94,0

В Кировоградской (49,7) и Тернопольской (56,9) областях показатели госпитализаций в пределах нормы.

Напомним

Сейчас в “красной” зоне уже находятся 17 регионов Украины: город Киев, Волынская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черниговская области.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:

  • работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов
  • проведение массовых мероприятий.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.

В Киеве работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом. Это правило распространяется и на:

  • заведения питания
  • отели
  • учреждения социальной защиты
  • спортзалы и фитнес-центры
  • ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
  • массовые мероприятия
  • торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

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