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Рівень госпіталізацій із COVID-19 не перевищує норму лише у 3 областях України

Київ • УНН

 • 21005 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Підвищений рівень госпіталізацій із коронавірусом фіксують у Києві та 22 областях, які входять у “помаранчеву” та “червону” зону епідемічної небезпеки. Лише у трьох областях України кількість госпіталізацій у межах норми. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.

Рівень госпіталізацій із COVID-19 не перевищує норму лише у 3 областях України

Деталі

Загалом по Україні рівень госпіталізацій із COVID-19 становить 91,2 на 100 тисяч населення, тоді як норма для “зеленої” зони ≤60 на 100 тис. населення. Все, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.

Станом на 3 листопада перевищення норми фіксують у таких регіонах України:

  • місто Київ — 96,6
  • Вінницька область — 68,9
  • Волинська — 104,5
  • Дніпропетровська — 113,0
  • Донецька — 107,0
  • Житомирська — 131,7
  • Запорізька — 110,5
  • Івано-Франківська — 81,8
  • Київська — 80,0
  • Луганська — 73,3
  • Львівська — 80,7
  • Миколаївська — 107,2
  • Одеська — 85,4
  • Полтавська — 77,8
  • Рівненська — 89,2
  • Сумська — 105,6
  • Тернопільська — 60,0
  • Харківська — 88,4
  • Херсонська — 131,4
  • Хмельницька — 112,4
  • Чернівецька — 88,7
  • Чернігівська — 100,7

У Закарпатській (48,2), Кіровоградській (48,0) та Черкаській (55,5) областях показники госпіталізацій у межах норми.

Нагадаємо

Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 15 областей України (Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області) та місто Київ.

У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
  • проведення масових заходів.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.

Київ встановив такі обмеження: працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:

  • заклади харчування
  • готелі
  • установи соціального захисту
  • спортзали та фітнес-центри
  • ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
  • проводити масові заходи
  • торговельно-розважальні центри

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.

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