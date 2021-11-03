Уровень госпитализаций с COVID-19 не превышает норму только в 3 областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Повышенный уровень госпитализаций с коронавирусом фиксируют в Киеве и 22 областях, которые входят в “оранжевую” и “красную” зону эпидемической опасности. Только в трех областях Украины количество госпитализаций в пределах нормы. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
В целом по Украине уровень госпитализаций из COVID-19 составляет 91,2 на 100 тысяч населения, в то время как норма для “зеленой” зоны ≤60 на 100 тыс. населения. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.
По состоянию на 3 ноября превышение нормы фиксируют в таких регионах Украины:
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- город Киев — 96,6
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- Винницкая область — 68,9
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- Волынская — 104,5
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- Днепропетровская — 113,0
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- Донецкая — 107,0
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- Житомирская — 131,7
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- Запорожская — 110,5
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- Ивано-Франковская — 81,8
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- Киевская — 80,0
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- Луганская — 73,3
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- Львовская — 80,7
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- Николаевская — 107,2
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- Одесская — 85,4
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- Полтавская — 77,8
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- Ровенская — 89,2
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- Сумская — 105,6
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- Тернопольская — 60,0
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- Харьковская — 88,4
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- Херсонская — 131,4
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- Хмельницкая — 112,4
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- Черновицкая — 88,7
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- Черниговская— 100,7
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В Закарпатской (48,2), Кировоградской (48,0) и Черкасской (55,5) областях показатели госпитализаций в пределах нормы.
Напомним
Сейчас в “красной” зоне уже находятся 15 областей Украины (Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области) и город Киев.
В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:
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- работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
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- проведении массовых мероприятий.
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Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.
Киев установил такие ограничения: работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:
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- заведения питания
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- отели
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- учреждения социальной защиты
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- спортзалы и фитнес-центры
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- ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
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- проводить массовые мероприятия
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- торгово-развлекательные центры
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Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.