Рівень бідності в Україні через війну може зрости до 70% - Світовий банк

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"Бідність та соціальні наслідки війни будуть величезними. Моделювання з використанням останнього макроекономічного прогнозу показує, що частка населення з доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму (національна риса бідності) може досягти 70 відсотків у 2022 році порівняно з 18 відсотками у 2021 році", - сказано у новому економічному огляді для регіону Європи та Центральної Азії "Війна в регіоні", оприлюдненому сьогодні.

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Згідно з прогнозом СБ, попри пакет підтримки, "до 2025 року цей показник все ще буде вищим за 60 відсотків".

"Виходячи з міжнародної риси бідності з доходом вище середнього (5,5 доларів США на день), прогнозується, що рівень бідності зросте до 19,8 відсотка у 2022 році, тобто з 1,8 відсотка у 2021 році, при цьому ще 59 відсотків людей можуть опинитися у бідності", - сказано у прогнозі.

Зазначається, що російське вторгнення завдає серйозних економічних і гуманітарних збитків, що виражається у фінансовому тиску на бюджет, перебоях у торгівлі, переміщенні мільйонів людей та значному пошкодженні інфраструктури з потенційно довготривалими макроекономічними та соціальними наслідками.

Доповнення

В Україні у 2022 році СБ очікується 45-відсоткове скорочення ВВП та подальше слабке відновлення.