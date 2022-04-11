Рівень бідності в Україні через війну може зрости до 70% - Світовий банк

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 64269 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 74036 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 84351 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 89535 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 99918 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 152431 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71457 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 152092 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110031 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69517 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3м/с
60%
Популярнi новини

Навіть організували Макдональдс: громадяни Китаю, взяті в полон, задоволені ставленням України до них

14 квітня, 15:57 • 10287 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 24885 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 14012 перегляди

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

14 квітня, 17:42 • 10716 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 14895 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 64268 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 152431 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175790 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 152092 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 263289 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96782 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99358 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43909 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47277 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61859 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Рівень бідності в Україні через війну може зрости до 70% - Світовий банк

Київ • УНН

 • 239749 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Залежно від тривалості війни, кількість бідних людей в Україні може збільшитися майже вчетверо - до 70% у 2022 році у порівнянні з довоєнними 18%, прогнозує Світовий банк, пише УНН.

Рівень бідності в Україні через війну може зрости до 70% - Світовий банк

Цитата

"Бідність та соціальні наслідки війни будуть величезними. Моделювання з використанням останнього макроекономічного прогнозу показує, що частка населення з доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму (національна риса бідності) може досягти 70 відсотків у 2022 році порівняно з 18 відсотками у 2021 році", - сказано у новому економічному огляді для регіону Європи та Центральної Азії "Війна в регіоні", оприлюдненому сьогодні.

Деталі

Згідно з прогнозом СБ, попри пакет підтримки, "до 2025 року цей показник все ще буде вищим за 60 відсотків".

"Виходячи з міжнародної риси бідності з доходом вище середнього (5,5 доларів США на день), прогнозується, що рівень бідності зросте до 19,8 відсотка у 2022 році, тобто з 1,8 відсотка у 2021 році, при цьому ще 59 відсотків людей можуть опинитися у бідності", - сказано у прогнозі.

Зазначається, що російське вторгнення завдає серйозних економічних і гуманітарних збитків, що виражається у фінансовому тиску на бюджет, перебоях у торгівлі, переміщенні мільйонів людей та значному пошкодженні інфраструктури з потенційно довготривалими макроекономічними та соціальними наслідками.

Доповнення

В Україні у 2022 році СБ очікується 45-відсоткове скорочення ВВП та подальше слабке відновлення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаЕкономіка
Brent
$65.01
Bitcoin
$84,586.80
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.94
Ethereum
$1,631.41