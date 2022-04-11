Світовий банк: на тлі війни економіка України скоротиться приблизно на 45%

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"Очікується, що цього року економіка України скоротиться приблизно на 45,1%, хоча масштаби скорочення залежатимуть від тривалості та інтенсивності війни", - сказано у новому Економічному огляді для регіону Європи та Центральної Азії "Війна в регіоні", оприлюдненому сьогодні.

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Вказано також, що "потерпіла від безпрецедентних санкцій російська економіка вже поринула у глибоку рецесію, і у 2022 році обсяг виробництва, за прогнозами, скоротиться на 11,2%".

При цьому у Світовому банку вказали, що війна проти України і санкції щодо росії б'ють по економіці всього світу, при цьому очікується, що основний удар припаде на країни з ринком, що формується, і країни, що розвиваються, в регіоні Європи і Центральної Азії.

"Наразі прогнозується, що економіка регіону скоротиться на 4,1% цього року в порівнянні з довоєнним прогнозом зростання на 3%, оскільки економічні потрясіння від війни посилюють наслідки пандемії COVID-19. Це буде друге скорочення за останні кілька років і вдвічі більше, ніж скорочення, спричинене пандемією у 2020 році", - йдеться у прогнозі.

"Масштаби гуманітарної кризи, розв'язаної війною, приголомшують. Російське вторгнення завдає величезного удару по економіці України і завдає величезної шкоди інфраструктурі. Україна негайно потребує масивної фінансової підтримки, у той час, коли вона щосили намагається зберегти свою економіку, а уряд працює, щоб підтримати українських громадян, які страждають і справляються з екстремальною ситуацією", - сказала віце-президент Світового банку по регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

Окрім цього вказано, що війна посилила побоювання з приводу різкого уповільнення глобального економічного зростання, зростання інфляції та боргу, а також сплеском рівня бідності. Економічний вплив відбився кількома каналами, включаючи товарні та фінансові ринки, торговельні та міграційні зв'язки, а також негативно вплинули на довіру.

Війна також сильно вдарила по країнах з ринком, що формується, і економіках Європи і Центральної Азії, що розвиваються, регіону, який цього року вже зіткнувся з уповільненням економічного зростання через наслідки пандемії. За прогнозами, окрім росії та України, цього року очікується, що в рецесію впадуть білорусь, Киргизька Республіка, Молдова та Таджикистан, тоді як прогнози зростання були знижені в усіх економіках через побічні ефекти війни, також очікується більш слабке, ніж прогнозувалося, зростання в зоні євро, товарні, торговельні та фінансові шоки.

Доповнення

Міністерство економіки України прогнозує падіння ВВП в першому кварталі 2022 року на 16%, а за підсумками року падіння може досягти 40%.