Падіння ВВП на тлі війни може сягнути 40% - Мінекономіки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Міністерство економіки України прогнозує падіння ВВП в першому кварталі 2022 року на 16%, а за підсумками року падіння може досягти 40%. Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін, пише УНН.
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"Російська агресія проти України докорінно змінила нашу економіку. Наш прогноз зниження ВВП в першому кварталі 2022 року складає 16%, а загальнорічне падіння може сягнути 40%", - повідомив Кудін у Facebook.
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Зі слів заступника міністра економіки, найбільше постраждали ті галузі, у яких неможлива дистанційна робота. Це, зокрема, авіаційні, морські перевезення, сфера послуг, де бізнес працює безпосередньо зі споживачами.
"Хоча значна частина підприємств призупинила свою діяльність, але протягом останніх 10 днів економіка в цілому почала оживати, бізнес в безпечних регіонах повертається до роботи. Особливо, варто відмітити аграріїв, які вже розпочали посівну", - додав Кудін.
Посадовець зауважив, що в процесі відновлення економіки пріоритетними є галузі, що безпосередньо забезпечують життєдіяльність громадян та зміцнюють нашу обороноздатність. Це, зокрема, сільське господарство, виробництво продуктів харчування та роздрібні мережі, через які ці продукти від виробника потрапляють до споживача.
"Особливу увагу приділяємо комунальним та енергетичним підприємствам, аби вдома у людей було тепло, світло та газ. Також концентруємося на виробничих підприємствах, що виконують завдання для Збройних сил України. Наприклад, легка промисловість, що шиє для армії одяг та взуття, підприємства оборонно-промислового комплексу, які ремонтують техніку, виготовляють ремкомплекти, здійснюють інші роботи по обслуговуванню ЗСУ", - повідомив він.
Доповнення
За оцінкою Мінекономіки, втрати України через війну перевищили 560 млрд доларів.