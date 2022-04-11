Всемирный банк: на фоне войны экономика Украины сократится примерно на 45%

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"Ожидается, что в этом году экономика Украины сократится примерно на 45,1%, хотя масштабы сокращения будут зависеть от продолжительности и интенсивности войны", - говорится в новом Экономическом обзоре для региона Европы и Центральной Азии "Война в регионе", обнародованном сегодня.

Детали

Указано также, что "потерпевшая от беспрецедентных санкций российская экономика уже погрузилась в глубокую рецессию, и в 2022 году объем производства, по прогнозам, сократится на 11,2%".

При этом во Всемирном банке указали, что война против Украины и санкции в отношении россии бьют по экономике всего мира, при этом ожидается, что основной удар придется на страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, в регионе Европы и Центральной Азии.

"В настоящее время прогнозируется, что экономика региона сократится на 4,1% в этом году по сравнению с довоенным прогнозом роста на 3%, поскольку экономические потрясения от войны усугубляют последствия пандемии COVID-19. Это будет второе сокращение за последние несколько лет и вдвое больше, чем сокращение, вызванное пандемией в 2020 году", - говорится в прогнозе.

"Масштабы гуманитарного кризиса, развязанного войной, ошеломляют. Российское вторжение наносит огромный удар по экономике Украины и наносит огромный ущерб инфраструктуре. Украина немедленно нуждается в массивной финансовой поддержке, в то время, когда она изо всех сил пытается сохранить свою экономику, а правительство работает, чтобы поддержать украинских граждан, которые страдают и справляются с экстремальной ситуацией", - сказала вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

Кроме этого указано, что война усилила опасения по поводу резкого замедления глобального экономического роста, ростом инфляции и долга, а также всплеском уровня бедности. Экономическое влияние отразилось на нескольких каналах, включая товарные и финансовые рынки, торговые и миграционные связи, а также негативно повлияло на доверие.

Война также сильно ударила по странам с формирующимся рынком и развивающимся экономикам Европы и Центральной Азии, региона, который в этом году уже столкнулся с замедлением экономического роста из-за последствий пандемии. По прогнозам, кроме россии и Украины, в этом году ожидается, что в рецессию упадут беларусь, Кыргызская Республика, Молдова и Таджикистан, тогда как прогнозы роста были снижены во всех экономиках из-за побочных эффектов войны, также ожидается более слабый, чем прогнозировалось, рост в зоне евро, товарные, торговые и финансовые шоки.

Дополнение

Министерство экономики Украины прогнозирует падение ВВП в первом квартале 2022 года на 16%, а по итогам года падение может достигнуть 40%.