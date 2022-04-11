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Уровень бедности в Украине из-за войны может вырасти до 70% - Всемирный банк

Киев • УНН

 • 239749 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В зависимости от продолжительности войны, количество бедных людей в Украине может увеличиться почти вчетверо - до 70% в 2022 году по сравнению с довоенными 18%, прогнозирует Всемирный банк, пишет УНН.

Уровень бедности в Украине из-за войны может вырасти до 70% - Всемирный банк

Цитата

"Бедность и социальные последствия войны будут огромными. Моделирование с использованием последнего макроэкономического прогноза показывает, что доля населения с доходами ниже фактического прожиточного минимума (национальная черта бедности) может достичь 70 процентов в 2022 году по сравнению с 18 процентами в 2021 году", - говорится в новом экономическом обзоре для региона Европы и Центральной Азии "Война в регионе", обнародованном сегодня.

Детали

Согласно прогнозу ВБ, несмотря на пакет поддержки, "до 2025 года этот показатель все еще будет выше 60 процентов".

"Исходя из международной черты бедности с доходом выше среднего (5,5 долларов США в день), прогнозируется, что уровень бедности вырастет до 19,8 процента в 2022 году, то есть с 1,8 процента в 2021 году, при этом еще 59 процентов людей могут оказаться в бедности", - сказано в прогнозе.

Отмечается, что российское вторжение наносит серьезных экономического и гуманитарного ущерба, что выражается в финансовом давления на бюджет, перебоях в торговле, перемещении миллионов людей и значительном повреждении инфраструктуры с потенциально долгосрочными макроэкономическими и социальными последствиями.

Дополнение

В Украине в 2022 году ВБ ожидается 45-процентное сокращение ВВП и дальнейшее слабое восстановление.

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