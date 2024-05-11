Рішення ще не прийнято, але воно буде: Міненерго про підвищення тарифів

Рішення стосовно підняття тарифу на електроенергію для побутових споживачів ще не ухвалено, тривають обговорення та розрахунки. Про це в ефірі "Ми-Україна" розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, передає УНН.

"Рішення щодо підвищення тарифів поки не прийнято. Але будемо відвертими, обговорення ведуться, проводятья розрахунки. Ми повинні бути свідомі того, що починаючи з 22 березня росіяни масовано атакують і дуже прицільно наші енергетичні об'єкти. На сьогоднішній день вже втрачено більше 8 гігават - це величезний об'єм - генеруючих потужностей, а також суттєво пошкоджені об'єкти системи передачі. Наразі нам нелюдських зусиль нам вартує те, щоб утримувати систему в стабільній роботі. А підготовка до наступного опалювального сезону - це ще один такий великий виклик. Ми зараз активно готуємося, розраховуємо в тому числі ті ресурси, на які ми можемо покладатися у підготовці до ОЗП. Очевидно, що незначне підвищення тарифу таки відбудеться, просто зараз рішення ще не прийнято, тривають дискусії", - зазначила вона.

Скоріше за все, підняття тарифу на світло все ж відбудеться найближчим часом, додала Гринчук.

Міненерго обгворює підвищення тарифів на світло – Гринчук

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Від березня російські війська почали систематично атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури, в результаті чого, включаючи сьогоднішні атаки, загальні втрати склали понад 8 ГВт.