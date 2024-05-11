Решение еще не принято, но оно будет: Минэнерго о повышении тарифов

Решение о повышении тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей еще не принято, продолжаются обсуждения и расчеты. Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, передает УНН.

"Решение о повышении тарифов пока не принято. Но будем откровенными, обсуждения ведутся, проводятся расчеты. Мы должны быть сознательны того, что начиная с 22 марта россияне массированно атакуют и очень прицельно наши энергетические объекты. На сегодняшний день уже потеряно более 8 гигаватт - это огромный объем - генерирующих мощностей, а также существенно повреждены объекты системы передачи. Сейчас нам нечеловеческих усилий нам стоит то, чтобы удерживать систему в стабильной работе. А подготовка к следующему отопительному сезону - это еще один такой большой вызов. Мы сейчас активно готовимся, рассчитываем в том числе те ресурсы, на которые мы можем полагаться в подготовке к ОЗП. Очевидно, что незначительное повышение тарифа таки состоится, просто сейчас решение еще не принято, продолжаются дискуссии", - отметила она.

Скорее всего, поднятие тарифа на свет все же состоится в ближайшее время, добавила Гринчук.

Минэнерго обсуждает повышение тарифов на свет – Гринчук

Напомним

С марта российские войска начали систематически атаковать объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего, включая сегодняшние атаки, общие потери составили более 8 ГВт.