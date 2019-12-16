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Ринок землі і гральний бізнес: про що говорили "слуги" на засіданні фракції

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Сьогодні наше засідання фракції проходило з одним питанням порядку денного – запровадження ринку землі. Про це повідомила заступник голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні наше засідання фракції проходило з одним питанням порядку денного – запровадження ринку землі. Дискусії тривають", - наголосила Кравчук.

Разом з тим, вона уточнила, що дискують про параметри функціонування ринку.

"А значить ми дуже близько підійшли до оптимального рішення, яке найбільше підійде Україні. А саме:

Комітет з питань аграрної та земельної політики фіналізує формулювання з приводу того, що іноземці не зможуть купувати землю, доки рішення про це не буде ухвалено на всеукраїнському референдумі;

Щодо концентрації землі в одних руках, поріг буде значно зменшено. Розмови йдуть про цифру 10-20 тисяч гектарів, що вдесятеро менше, ніж було запропоновано в першому читанні;

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Говорили про те, що потрібно унеможливити спекуляції з перепродажем землі в перші роки після відкриття ринку. Для цього втілять спеціальні запобіжники. Бо люди мають заробляти не з продажу землі, а з продукції, вирощеної на ній;

Також потрібна модель, яка унеможливить зміну цільового призначення сільськогосподарських земель. Бо після відкриття ринку ми розраховуємо на бум сільськогосподарського виробництва, а не будівництва автосалонів і супермаркетів", - написала Кравчук.

За її словами, ще одне важливе питання – виведення з тіні грального бізнесу і переведення його в формат розваги для багатіїв, а не способу наживи на ігроманах.

"Законопроект про гральний бізнес завтра вранці буде розглядатися на Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики. Якщо рішення буде позитивним – завтра він з’явиться в порядку денному", - додала заступник голови депутатської фракції.

Нагадаємо, Комітет просить Раду розглянути законопроект щодо ринку землі у п’ятницю.

Українські Національні Новини

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