Комітет просить Раду розглянути законопроект щодо ринку землі у п’ятницю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Комітет з питань аграрної та земельної політики просить Раду внести до порядку денного у п’ятницю, 20 грудня, законопроект щодо запровадження ринку сільськогосподарської землі Україні за умови розгляду його на комітеті. Про це під час Погоджувальної ради заявив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.
"Прошу розглянути включення в порядок денний, наприклад, у п’ятницю, законопроект 2178-10 при умові розгляду його на комітеті", - зазначив Сольський.
Нагадаємо, 12 грудня комітет з питань аграрної та земельної політики розпочав розгляд законопроекту щодо запровадження ринку сільськогосподарської землі Україні, але не розглянувши жодної поправки переніс розгляд закону.
13 грудня комітет продовжив розгляд законопроекту, проте, не голосував за жодну поправку.
Раніше УНН повідомляв, що до аграрного комітету ВР надійшло 4 500 поправок до законопроекту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.