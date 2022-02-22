Ринок акцій РФ відкрився обвалом індексу МосБіржі на понад 5%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Ринок акцій Росії почався з обвалом індексу МосБіржі на понад 5%, про це повідомляють східні ЗМІ, пише УНН.
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Ринок акцій РФ на старті ранкової сесії у вівторок зберіг негативний настрій початку тижня через геополітичну напруженість та зростання санкційних ризиків.
Індекс МосБіржі за хвилину торгів знизився на 5,44%, динаміка blue chips є негативною.
До 07:01 МСК індекс МосБіржі становив 2871,7 пункту (-5,44%). Ціни більшості "блакитних фішок" на "Московській біржі" демонструють негативну динаміку в межах 9,5%, подешевшали акції "Магніта" (-9,5%), "Газпрому" (-9,2%), "МТС" (-9%), Сбербанку (-6%) та інших компаній.
Подорожчали також акції "Роснефти" (+2,9%).
Долар США виріс до 79,98 руб./$1 (+0,2 рубля).
На думку експертів, падіння російських акцій, яке спостерігається на початку торгів у вівторок, 22 лютого, зумовлене неприйняттям інвесторів ризикових активів на тлі загострення антиросійської санкційної тематики після того, як Росія визнала незалежність самопроголошених Луганської народної республіки та Донецької народної республіки (ЛНР та ДНР).
Нагадаємо
Президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР"