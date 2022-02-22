Рынок акций РФ открылся обвалом индекса Мосбиржи более чем на 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Рынок акций России начался с обвалом индекса Мосбиржи более чем на 5%, об этом сообщают восточные СМИ, пишет УНН.
Детали
Рынок акций РФ на старте утренней сессии во вторник сохранил негативный настрой в начале недели из-за геополитической напряженности и роста санкционным рискам.
Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 5,44%, динамика blue chips является отрицательной.
К 07:01 МСК индекс Мосбиржи составил 2871,7 пункта (-5,44%). Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 9,5%, подешевели акции "Магнита" (-9,5%)"Газпрома" (-9,2%)"МТС" (-9%), Сбербанка (-6%) и других компаний.
Подорожали также акции "Роснефти" (+2,9%).
Доллар США вырос до 79,98 руб./ $1 (+0,2 Рубля).
По мнению экспертов, падение российских акций, которое наблюдается в начале торгов во вторник, 22 февраля, обусловленное неприятием инвесторов из рисковых активов на фоне обострения антироссийской санкционной тематики после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных Луганской народной республики и Донецкой народной республики (ЛНВ и ДНР).
Напомним
Президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНВ" и "ДНР"