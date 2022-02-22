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15 марта, 19:03 • 93445 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 125944 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115015 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109311 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100276 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96049 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83892 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Рынок акций РФ открылся обвалом индекса Мосбиржи более чем на 5%

Рынок акций РФ открылся обвалом индекса Мосбиржи более чем на 5%

Киев • УНН

 • 169199 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Рынок акций России начался с обвалом индекса Мосбиржи более чем на 5%, об этом сообщают восточные СМИ, пишет УНН.

Детали

Рынок акций РФ на старте утренней сессии во вторник сохранил негативный настрой в начале недели из-за геополитической напряженности и роста санкционным рискам.

Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 5,44%, динамика blue chips является отрицательной.

К 07:01 МСК индекс Мосбиржи составил 2871,7 пункта (-5,44%). Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 9,5%, подешевели акции "Магнита" (-9,5%)"Газпрома" (-9,2%)"МТС" (-9%), Сбербанка (-6%) и других компаний.

Подорожали также акции "Роснефти" (+2,9%).
Доллар США вырос до 79,98 руб./ $1 (+0,2 Рубля).

По мнению экспертов, падение российских акций, которое наблюдается в начале торгов во вторник, 22 февраля, обусловленное неприятием инвесторов из рисковых активов на фоне обострения антироссийской санкционной тематики после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных Луганской народной республики и Донецкой народной республики (ЛНВ и ДНР).

Напомним

Президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНВ" и "ДНР"

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