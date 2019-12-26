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Рік Металевого білого Щура: у чому зустрічати і як підготуватися

Рік Металевого білого Щура: у чому зустрічати і як підготуватися

Київ • УНН

 • 43766 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Символом наступаючого 2020 року буде Біла металева Щур. І це означає, що для зустрічі Нового року краще за все будуть наряди в білому кольорі або в кольорах відтінку металік. УНН розповість на що ще варто звернути увагу.

Трохи про господаря року Білого металевого Щура.

Щур в східній міфології, хоч і вважається хитрим звіром, але він також наполеглива, грунтовна, для неї важливі духовні цінності.

Стихією Щура вважається метал, який уповноважує його стійкістю, завзятістю, рішучістю. Щур вимагає таких же якостей від всіх. Астрологи рекомендують у 2020 році ретельно аналізувати кожен свій крок, проявляти підприємливість і грунтовність — і вам усміхнеться удача. До зустрічі Нового року також варто готується ретельно, продумавши прикраса будинку, свій образ і святковий стіл. Почати варто з генерального прибирання — вдома має бути чисто.

Знайте, що у Щура відмінна пам’ять і він запам’ятає, як його зустріли.

У чому зустрічати

Сірий, сріблястий і чорний — непогані “металеві” кольору, які цілком підійдуть для зустрічі Нового року.

Але все ж фаворитом астрологи і модні експерти вважають білий, а образ повинен бути легким і невимушеним. За основу можна взяти стиль бохо, тільки не перестарайтеся з колірною гамою — щур вважається спокійним тваринам і образ краще доповнювати аксесуарами теплих пастельних відтінків або все тими ж відтінками металіка. Непогано використовувати прикраси з металу, адже господиня наступаючого року — металева Щур.

Жіночий образ повинен бути з “родзинкою”: сукня з вирізом на одне плече, спадаюча спідниця, щоб підкреслити фігуру або модні укорочені брюки в поєднанні з атласним або оксамитовим топом. Обов’язково доповніть свій образ клатчем, який може бути сріблястого відтінку і навіть, прикрашений паєтками.

Але пам’ятайте: головне свобода, легкість з ноткою елегантності і відсутність кричущих квітів. Під забороною у Щура яскраві відтінки червоного, тваринні принти (щур не любить котів та змій) і насичений синій. Якщо ж ви любите синій колір, то зверніть увагу на відтінки блакитного в поєднанні з металом, сріблом, а любителькам агресивних червоних відтінків краще обмежитися використанням яскравої помади.

Чоловікам стилісти рекомендують звернутися до класики: сірий, коричневий і чорний кольори повинні стати основою образу. Щур тварина дуже докладне, а тому можна зустріти Новий рік і в костюмі.

Важливим моментом вважається, то що речі повинні бути новими і бажано з натуральних тканин.

Головне пам’ятайте, вам повинно бути зручно і комфортно, ваш образ не повинен бути пафосня і кричущим. Щур приносить удачу і багатство, але її легко злякати зайвим кітчем.

Як підготуватися до зустрічі Нового Року

Щур — запасливий господар, а тому астрологи рекомендують старанно підійти до підготовки зустрічі Нового року.

Щур не любить пафос, але він оцінить ошатно прикрашену ялинку. Тут, як і в одязі, перевагу варто віддати білому кольору, відтінкам срібла і металіка. Перед зустріччю Нового року рекомендується закінчити важливі справи і, якщо є борги, розрахуватися по ним. Щур звір запасливий, але не любить невиправданих витрат і боргів.

Зустріти Новий рік краще в колі сім’ї, можливо, зібравши всю рідню під одним дахом.

Новорічний стіл

Новорічний стіл повинен бути ошатно прикрашеним і рясним. Страви краще готувати з нежирних сортів м’яса. Не бійтеся крім традиційних для нас страв з картоплі, подавати страви з круп — Щур оцінить. Наприклад, рис або булгур можна використовувати при приготуванні фаршированої качки. Також господарю наступаючого року сподобається якщо на столі будуть сир і горіхи. Не обов’язково використовувати екзотичні інгредієнти, але варто підійти до підготовки страв максимально ґрунтовно і приготувавши різноманітні салати і закуски.

Додамо, в рік Сталевого білого Щура рекомендується дбайливо ставитися до грошей, не давати в борг, економити, що дозволить значно поліпшити своє матеріальне становище.

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