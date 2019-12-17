Рік Сталевого Білого Щура подарує можливість розбагатіти - астролог
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У рік Сталевого Білого Щура рекомендується дбайливо ставитися до грошей, не давати в борг, економити, що дозволить значно поліпшити своє матеріальне становище. Такий прогноз зробила доктор астропсихології і інтегративної психології доктор, зав. кафедрою астропсихології факультету метафізики Європейського Інституту природничо-наукових досліджень і освіти (Німеччина, Дрезден) Олена Осипенко в коментарі кореспонденту УНН.
“25 січня по китайським календарем починається Новий рік Сталевого Білого Щура. Цього року кожній людині випаде шанс поліпшити свої матеріальні і життєві умови. У рік Щура до грошей потрібно ставитися дбайливо і побудувати весь 2020 рік за принципом наполегливої праці і економії. Небажано брати кредити, тому що Щур не любить давати в борг, дорожить своїми грошима і не хоче з ними розлучатися”, — зазначила астролог.
За її словами, в цілому для 2020 року характерно накопичення багатств і благополуччя, побудоване на ощадливості.
При цьому вона додала, що весь рік Білого Щура буде сприятливим для реалізації будь-яких проектів по бізнесу. “Взагалі, в 2020 році на перший план вийдуть гроші і фінанси в цілому і люди будуть спантеличені саме своїм матеріальним благополуччям. Заради фінансової стабільності багато стануть працювати ще старанніше і навіть постараються обзавестися додатковим місцем заробітку”, — додала експерт.
Нагадаємо, всі важливі справи, що минає слід завершити до 21 грудня, оскільки вже з 22 грудня і до кінця поточного року буде несприятливий період.
Протягом 2019 року спостерігалися 4 сприятливих періоди, протягом яких можна починати і реалізовувати важливі справи, тоді як несприятливі періоди року варто використовувати для поточних робіт та планування.