Рік Сталевого Білого Щура подарує можливість розбагатіти - астролог

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У рік Сталевого Білого Щура рекомендується дбайливо ставитися до грошей, не давати в борг, економити, що дозволить значно поліпшити своє матеріальне становище. Такий прогноз зробила доктор астропсихології і інтегративної психології доктор, зав. кафедрою астропсихології факультету метафізики Європейського Інституту природничо-наукових досліджень і освіти (Німеччина, Дрезден) Олена Осипенко в коментарі кореспонденту УНН.