Год Белой металлической Крысы: в чем встречать и как подготовится

Немного о хозяйке года Белой металлической Крысе

Крыса в восточной мифологии, хоть и считается хитрым зверьком, но она также упорная, основательная, для нее важны духовные ценности.

Стихией Крысы считается металл, наделяющий ее стойкостью, упорством, решительностью. Крыса требует таких же качеств от всех. Астрологи рекомендуют в 2020 году тщательно анализировать каждый свой шаг, проявлять предприимчивость и основательность — и вам улыбнется удача. К встрече Нового года также стоит готовится тщательно, продумав украшение дома, свой образ и праздничный стол. Начать стоит с генеральной уборки — дома должно быть чисто.

Знайте, что у Крысы отличная память и она запомнит, как ее встретили.

В чем встречать

Серый, серебристый и черный — неплохие “металлические” цвета, которые вполне подойдут для встречи Нового года.

Но все же фаворитом астрологи и модные эксперты считают белый, а образ должен быть легким и непринужденным. За основу можно взять стиль бохо, только не переусердствуйте с цветовой гаммой — крыса считается спокойным животным и образ лучше дополнять аксессуарами теплых пастельных оттенков или все теми же оттенками металлика. Неплохо использовать украшения из метала, ведь хозяйка наступающего года — металлическая Крыса.

Женский образ должен быть с “изюминкой”: платье с вырезом на одно плечо, струящаяся юбка, чтобы подчеркнуть фигуру или модные укороченные брюки в сочетании с атласным или бархатным топом. Обязательно дополните свой образ клатчем, который может быть серебристого оттенка и даже, украшен пайетками.

Но помните: главное свобода, легкость с ноткой элегантности и отсутствие кричащих цветов. Под запретом у Крысы яркие оттенки красного, животные принты (крыса не любит кошек и змей) и насыщенный синий. Если же вы любите синий цвет, то обратите внимание на оттенки голубого в сочетании с металлом, серебром, а любительницам агрессивных красных оттенков лучше ограничится использованием яркой помады.

Мужчинам стилисты рекомендуют обратиться к классике: серый, коричневый и черный цвета должны стать основой образа. Крыса животное основательное, а посему можно встретить Новый год и в костюме.

Важным моментом считается, то что вещи должны быть новыми и желательно из натуральных тканей.

Главное помните, вам должно быть удобно и комфортно, ваш образ не должен быть пафосным и кричащим. Крыса приносит удачу и богатство, но ее легко спугнуть излишним китчем.

Как подготовится к встрече Нового Года

Крыса — запасливая хозяйка, а потому астрологи рекомендуют старательно подойти к подготовке встречи Нового года.

Крыса не любит пафос, но она оценит нарядно украшенную елку. Тут, как и в одежде, предпочтение стоит отдать белому цвету, оттенкам серебра и металлика. Перед встречей Нового года рекомендуется закончить важные дела и, если есть долги, рассчитаться по ним. Крыса зверь запасливый, но не любит неоправданных трат и долгов.

Встретить Новый год лучше в кругу семьи, возможно, собрав всю родню под одной крышей.

Новогодний стол

Новогодний стол должен быть нарядно украшенным и обильным. Блюда лучше готовить из нежирных сортов мяса. Не бойтесь помимо традиционных для нас блюд из картофеля, подавать блюда из круп — Крыса оценит. Например, рис или булгур можно использовать при приготовлении фаршированной утки. Также хозяйке наступающего года понравиться если на столе будет сыр и орехи. Не обязательно использовать экзотические ингредиенты, но стоит подойти к подготовке блюд максимально основательно и приготовив разнообразные салаты и закуски.

Добавим, в год Металлической Белой Крысы рекомендуется бережно относиться к деньгам, не давать в долг, экономить, что позволит значительно улучшить свое материальное положение.