Річниця трагічних подій в Одесі: поліція посилено охороняє порядок у центрі міста
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. В Одесі у річницю трагічних подій понад 1,5 тисячі правоохоронців забезпечують порядок біля Соборної площі, Куликового поля та у центральній частині міста. Про це повідомляє УНН із посилання на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
"У день шостих роковин подій 2 травня безпеку громадян забезпечують понад 1,5 тисячі правоохоронців, серед яких – працівники поліції, ДСНС, нацгвардійці. Основні превентивні заходи зосереджені біля Соборної площі, Куликового поля та у центральній частині міста", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу з людьми та слідкують за дотриманням норм чинного законодавства та карантинних вимог.
Також у поліції наголошують про передбачену ст. 436-1 ККУ кримінальну відповідальність за використання забороненої символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.
Нагадаємо, Служба безпеки України попередила спробу представників проросійського руху "Куликове поле" організувати 2 травня в Одесі низку провокаційних акцій у роковини трагічних подій 2014 року.