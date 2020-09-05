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Річниця підписання Мінських угод: США закликали РФ вивести війська з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Посольство США з нагоди шостої річниці підписання Мінського протоколу закликало Росію вивести з України війська. Про це йдеться у повідомленні посольства у Facebook, пише УНН.

Річниця підписання Мінських угод: США закликали РФ вивести війська з України

“У шосту річницю підписання Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов’язання, вивести з України зброю та сили, які вона очолює, та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Підтримка суверенітету та територіальної цілісності України з боку США залишається непорушною”, — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 5 вересня 2014 року у Мінську на зустрічі Тристоронньої контактної групи було підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню на Донбасі. Документ підписаний представниками України, ОБСЄ та Росії.

19-20 вересня того ж року в Мінську за підсумками зустрічі Тристоронньої контактної групи було підписано меморандум, що складається з 9 пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї та ведення наступальних дій.
Згідно з меморандумом, сторони зобов’язалися відвести свою важку військову техніку від лінії фронту на 15 км кожна, а уздовж всієї ділянки російсько-українського кордону мала працювати місія ОБСЄ.

Пізніше до цього меморандуму був підписаний додаток, який уточнював пункти меморандуму.

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