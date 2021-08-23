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Рибчинський, Блохін, Ротару: вручили перші відзнаки "Національна легенда України"

Київ • УНН

 • 48170 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський вручив відзнаку “Національна легенда України” семи видатним українцям. Церемонія відбулася в Маріїнському палаці. Про це УНН повідомили в Офісі Президента.

Деталі

Цього року відзнаку “Національна легенда України” вручали вперше. Її отримали співачка, народна артистка України та Герой України Софія Євдокименко-Ротару; поет-пісняр, драматург, сценарист, народний артист та Герой України Юрій Рибчинський; генеральний директор — художній керівник Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, народний артист та Герой України Михайло Вантух; живописець, народний художник України Іван Марчук; артистка балету, балетмейстерка, народна артистка України Олена Потапова, заслужений майстер спорту, заслужений тренер України Олег Блохін.

Відзнаку, присуджену посмертно композитору, народному артисту та Герою України Мирославу Скорику, Президент вручив його дружині Адріані Ярославівні.

Ця премія відбуватиметься щороку, заявив Зеленський.

Доповнення

16 серпня Президент України Володимир Зеленський затвердив відзнаку “Національна легенда України”.

Нагороди удостоюються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства за особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

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