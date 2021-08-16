Зеленський затвердив відзнаку “Національна легенда України”

Деталі

Нагороди удостоюються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства за особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Відзнака виготовляється із золота та має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю. У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.

“Нагородження відзнакою “Національна легенда України” здійснюється указом Глави держави щорічно з нагоди Дня Незалежності. Її носять на грудях зліва та за наявності в нагородженого інших державних відзнак розміщують нижче знаків нагород на колодках (стрічках) та після зірок орденів“.- йдеться в повідомленні.

Доповнення

Указ про встановлення президентської відзнаки “Національна легенда України” Зеленський підписав 15 липня.

Її виготовленням та атрибутами до неї займалося Державне управління справами за участю Національного банку України.