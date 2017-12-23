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Рибалка відзначився дебютним голом за "Сівасспор"

Київ • УНН

 • 16811 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У зустрічі 17-го туру чемпіонату Туреччини з футболу ФК "Сівасспор" українського півзахисника Сергія Рибалки завдав поразки одному із лідерів змагань "Бешикташу", передає УНН.

Рибалка відзначився дебютним голом за "Сівасспор"

На 5-й хвилині зустрічі Рибалка відкрив рахунок у протистоянні та лік своїм голам в Туреччині. Наш співвітчизник вдало зіграв на добиванні. Фінальний свисток зафіксував звитягу колективу українця – 2:1.

Зазначимо, що Рибалка в 15 проведених баталіях за "Сівасспор" має також 4 результативні передачі.

Додамо також, в турнірній таблиці "Сівасспор" 8-й – 26. "Бешикташ" з 30-ма балами 4-й.

Як повідомляв УНН, Рибалка зробив два асисти у грі чемпіонату Туреччини. 

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