Рибалка відзначився дебютним голом за "Сівасспор"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У зустрічі 17-го туру чемпіонату Туреччини з футболу ФК "Сівасспор" українського півзахисника Сергія Рибалки завдав поразки одному із лідерів змагань "Бешикташу", передає УНН.
На 5-й хвилині зустрічі Рибалка відкрив рахунок у протистоянні та лік своїм голам в Туреччині. Наш співвітчизник вдало зіграв на добиванні. Фінальний свисток зафіксував звитягу колективу українця – 2:1.
Зазначимо, що Рибалка в 15 проведених баталіях за "Сівасспор" має також 4 результативні передачі.
Додамо також, в турнірній таблиці "Сівасспор" 8-й – 26. "Бешикташ" з 30-ма балами 4-й.
Як повідомляв УНН, Рибалка зробив два асисти у грі чемпіонату Туреччини.