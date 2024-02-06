рф змушує власні підприємства віддавати гроші "для підтримки сво"
Київ • УНН
Керівництво курського заводу "Електроагрегат" зажадало від робітників фінансової підтримки "для потреб сво".
На курському заводі "Електроагрегат" керівництво підприємства вирішило вимагати від робітників фінансову підтримку "на потреби сво". Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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За інформацією джерел, працівники всіх рівнів курського заводу "Електроагрегат" повинні були написати заяву щодо утримання із своєї зарплати за січень 2024 року суми середнього заробітку "для потреб сво".
Цей крок викликав обурення серед робітників, що призвело до колективних скарг. У свою чергу керівництво заводу взяло курс на погрози, пропонуючи працівникам вибір між звільненням або війною.
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