рф заставляет собственные предприятия отдавать деньги "для поддержки сво"

На курском заводе "Электроагрегат" руководство предприятия решило требовать от рабочих финансовую поддержку "на нужды сво". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По информации источников, работники всех уровней курского завода "Электроагрегат" должны были написать заявление об удержании из своей зарплаты за январь 2024 года суммы среднего заработка "для нужд сво".

Этот шаг вызвал возмущение среди рабочих, что привело к коллективным жалобам. В свою очередь руководство завода взяло курс на угрозы, предлагая работникам выбор между увольнением или войной.

Украина вернула с ВОТ еще двух подростков