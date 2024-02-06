рф заставляет собственные предприятия отдавать деньги "для поддержки сво"
Руководство курского завода "Электроагрегат" потребовало от рабочих финансовой поддержки "для нужд сво".
Президент Казахстана объявил об отставке правительства страны
Президент Казахстана Токаев объявил об отставке правительства и назначил исполняющего обязанности премьер-министра Романа Скляра.
Шольц и Атталь спорят о торговом соглашении между ЕС и МЕРКОСУР
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время пресс-конференции в Берлине выразили разногласия относительно заключения торгового соглашения ЕС с южноамериканским блоком МЕРКОСУР.
Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в Исфахане
Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в центральном городе Исфахан с целью создания мощного источника нейтронов для научных применений.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев, чтобы обсудить вопросы безопасности и поддержки Украины со стороны ЕС.
Историческое решение: Европарламент и Совет ЕС утвердили создание Украинского фонда на 50 миллиардов евро
Европарламент и Совет ЕС согласовали создание Украинского фонда в размере 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет для поддержки усилий Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации.
Исследователи раскрыли тайны вирусов оспы и надеются на успех будущей терапии
Исследователи раскрыли секреты архитектуры вируса оспы с помощью криоэлектронной микроскопии и молекулярного моделирования, найдя ключевой белок A10, который определяет структуру вирусного ядра, и надеясь, что это поможет в будущем в разработке противовирусных методов лечения.
6 февраля: Всемирный день без мобильного телефона, Международный день бармена
Основателем Всемирного дня без мобильного телефона в 2001 году стал французский писатель Фил Марсо, который написал первый в мире SMS-роман. Всем, кто хочет присоединиться к событию предлагают выходить из дома без мобильных телефонов, и, вообще, делать вид, что их не существует.
Как правильно читать этикетку на продуктах: дали 6 лайфхаков
Советы по выбору здоровой пищи и напитков.
В Германии наземный персонал пяти аэропортов устроит забастовку в среду
В среду немецкий наземный персонал пяти крупных аэропортов объявит забастовку, что приведет к срыву полетов.