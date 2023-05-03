рф завозить криміналітет задля загострення ситуації на тимчасово окупованих територіях - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. російська окупаційна влада загострює криміногенну ситуацію на тимчасово окупованих територіях з метою залякування суспільства, пише УНН з посиланням на повідомлення заступниці міністра оборони Ганни Маляр у Telegram.
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“російська окупаційна влада не може добитись покори з боку наших громадян, тому для залякування завезла на окуповані території керований криміналітет”, - пише Ганна Маляр.
Деталі
Так звана влада використовує спеціально підготовлені групи провокаторів, до складу яких переважно входять особи з кримінальним минулим. Вони провокують більшу кількість конфліктів у громадських місцях, які здебільшого переростають у жорстокі побиття незгодних з російським окупаційним режимом громадян.
Характерним є те, що “слідчі органи” під час розслідувань приймають рішення виключно на користь проросійських провокаторів. Зокрема, тілесні ушкодження громадян, які були отримані внаслідок масових бійок у населеному пункті Стрілкове Херсонської області, так звані слідчі класифікували як ті, що не мають складу злочину, тож і винних не можна притягнути до кримінальної відповідальності.
Додатково
рф завжди вдається до використання криміналітет у політичних цілях. У 2014-2015 вони завозили в Україну своїх "крадіїв у законі" для розхитування та дестабілізації ситуації.
Маляр зазначає, що у нестабільній внутрішній обстановці росіянам простіше реалізовувати свої злочинні наміри. Заступниця міністра оборони також наголошує, що подібні дії з завезенням злочинців на тимчасово окуповані території свідчать про те, що “не так в них там все просто”, тож і доводиться розхитувати і залякувати для інтеграції ідеології рф.
Нагадаємо
Раніше у Центрі національного спротиву повідомляли, що окупанти готують провокації на північному кордоні з Україною.