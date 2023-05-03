Окупанти готують провокації на північному кордоні з Україною - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Окупанти готують провокації на північному кордоні з Україною. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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Зазначається, що російські військовослужбовці, які дислокуються у брянській та курській області отримали українську військову форму.
Про це повідомляють місцеві, які співпрацюють з українським підпіллям. Всі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства, а також щоб ввести в оману світове суспільство та відвернути їх увагу від злочинів зс рф.
Повідомляється, що не виключені й терористичні акти на території рф, або імітація захоплення заручників.
Центр національного спротиву закликає зберігати пильність та звернути увагу на такі дії ворога, аби не стати жертвою ворожих намірів.
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