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Оккупанты готовят провокации на северной границе с Украиной - ЦНС

Оккупанты готовят провокации на северной границе с Украиной - ЦНС

Киев • УНН

 • 501320 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Оккупанты готовят провокации на северной границе с Украиной. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что российские военнослужащие, которые дислоцируются в брянской и курской области получили украинскую военную форму.

Об этом сообщают местные, которые сотрудничают с украинским подпольем. Все эти действия указывают на то, что россияне готовят провокацию под чужим флагом для мобилизации своего общества, а также чтобы ввести в заблуждение мировое общество и отвлечь их внимание от преступлений вс рф.

Сообщается, что не исключены и террористические акты на территории рф, или имитация захвата заложников.

Центр национального сопротивления призывает сохранять бдительность и обратить внимание на такие действия врага, чтобы не стать жертвой вражеских намерений.

Напомним

На Херсонщине коллаборационистов заставляют публично "отказываться" от украинского гражданства.

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