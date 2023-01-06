рф за дев’ять років війни жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир’я - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. За весь час бойових дій на Донбасі, починаючи з 2014 року, російська федерація порушувала усі домовленості щодо припинення вогню. У Міністерстві оборони заявили, що тільки виведення військ росії з території України означатиме реальне припинення вогню і закінчення агресії. Про це УНН пише з посиланням на Телеграм-канал заступниці міністра оборони Ганну Маляр.
Деталі
Так, Маляр нагадала, що усього за час боїв періоду АТО було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню, про що сторони домовлялись у рамках Тристоронньої контактної групи:
• з 18:00 05.09.2014 р.
• з 00:00 15.02.2015 р.
• з 00:00 01.10.2015 р.
• з 00:00 30.04.2016 р. (Великоднє перемир'я)
• з 00:00 01.09.2016 р. (шкільне перемир'я)
• з 00:00 24.12.2016 р. (Новорічне перемир'я)
• з 00:00 24.06.2017 р. (хлібне перемир'я)
• з 00:00 25.08.2017 р. (шкільне перемир'я)
• з 00:00 23.12.2017 р. (Новорічне перемир'я)
• з 00:00 05.03.2018 р.
• з 00:00 30.03.2018 р. (Великоднє перемир'я)
Вона наголосила, що усі спроби були зірвані навмисними діями ворога. Зокрема, під час так званого “всеосяжного весняного перемир'я” 2018 року, за 22 дні проголошеної “тиші” ворог здійснив щонайменше 153 обстріли, під час яких шестеро українських військовослужбовців загинули, 12 зазнали поранень.
Водночас, під час проведення операції Об’єднаних сил, Україна ще кілька разів домовлялася про двостороннє припинення вогню. Утім, їх результати були аналогічними попереднім.
У 2019 році бойові втрати української армії на Донбасі становили 97 загиблих. У 2020 році, до початку останнього липневого перемир’я, загинуло ще 32 військовослужбовця ЗСУ, 220 – отримали поранення.
Маляр також нагадала, що 27 липня 2020 року офіційно розпочався черговий “повний і всеосяжний режим припинення вогню”. Однак ворог його дотримувався лише півгодини. Близько 00:20 ворог обстріляв підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти. Ще один обстріл зафіксований близько 9:00 ранку.
Зрештою, з 27 липня 2020 року по 27 липня 2021 року зафіксовано понад 2 тисяч ворожих обстрілів.
“Тому, тільки виведення військ росії з території України означатиме реальне припинення вогню і закінчення агресії”, – наголосила заступниця міністра.
Доповнення
Російський диктатор володимир путін доручив міністру оборони рф сергію шойгу ввести режим припинення вогню в Україні з 6 по 7 січня.
міністр оборони рф сергій шойгу віддав вказівку щодо запровадження режиму припинення вогню на лінії бойового зіткнення сторін в Україні з 12:00 6 січня на 36 годин.