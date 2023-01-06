рф за дев’ять років війни жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир’я - Маляр

КИЇВ. 6 січня. УНН. За весь час бойових дій на Донбасі, починаючи з 2014 року, російська федерація порушувала усі домовленості щодо припинення вогню. У Міністерстві оборони заявили, що тільки виведення військ росії з території України означатиме реальне припинення вогню і закінчення агресії. Про це УНН пише з посиланням на Телеграм-канал заступниці міністра оборони Ганну Маляр.