рф за девять лет войны ни разу не придерживалась договоренностей о перемирии - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. За все время боевых действий на Донбассе, начиная с 2014 года, российская федерация нарушала все договоренности о прекращении огня. В Министерстве обороны заявили, что только вывод войск россии с территории Украины будет означать реальное прекращение огня и окончание агрессии. Об этом УНН пишет со ссылкой на Телеграмм-канал заместителя министра обороны Анну Маляр.
Детали
Так, Маляр напомнила, что всего за время боев периода АТО было 11 попыток установить более-менее устойчивый режим прекращения огня, о чем стороны договаривались в рамках Трехсторонней контактной группы:
• с 18:00 05.09.2014 г.
• с 00:00 15.02.2015 г.
• с 00:00 01.10.2015 г.
• с 00:00 30.04.2016 г. (Пасхальное перемирие)
• с 00:00 01. 09.2016 г. (школьное перемирие)
• с 00:00 24.12.2016 г. (Новогоднее перемирие)
• с 00:00 24. 06.06.2017 г. (хлебное перемирие)
• с 00:00 25.08.2017 г. (школьное перемирие)
• с 00:00 23.12.2017 г. (Новогоднее перемирие)
• с 00:00 05.03.2018 г.
• с 00:00 30.03.2018 г. (Пасхальное перемирие)
Она подчеркнула, что все попытки были сорваны умышленными действиями врага. В частности, во время так называемого “всеобъемлющего весеннего перемирия” 2018 года, за 22 дня провозглашенной “тишины” враг совершил не менее 153 обстрелов, во время которых шестеро украинских военнослужащих погибли, 12 получили ранения.
В то же время, во время проведения операции Объединенных сил, Украина еще несколько раз договаривалась о двустороннем прекращении огня. Впрочем, их результаты были аналогичными предыдущим.
В 2019 году боевые потери украинской армии на Донбассе составили 97 погибших. В 2020 году, до начала последнего июльского перемирия, погибло еще 32 военнослужащих ВСУ, 220 – получили ранения.
Маляр также напомнила, что 27 июля 2020 года официально начался очередной “полный и всеобъемлющий режим прекращения огня”. Однако враг его придерживался лишь полчаса. Около 00:20 враг обстрелял подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты. Еще один обстрел зафиксирован около 9:00 утра.
В итоге, с 27 июля 2020 года по 27 июля 2021 года зафиксировано более 2 тысяч вражеских обстрелов.
“Поэтому, только вывод войск россии с территории Украины будет означать реальное прекращение огня и окончание агрессии”, – подчеркнула заместитель министра.
Дополнение
Российский диктатор владимир путин поручил министру обороны рф сергею шойгу ввести режим прекращения огня в Украине с 6 по 7 января.
министр обороны рф сергей шойгу отдал указание о введении режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения сторон в Украине с 12:00 6 января на 36 часов.