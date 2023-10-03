рф вивела в Чорне море ракетоносії, загальний залп - до 16 ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Російські окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування ракетоносії. Два малих ракетних кораблі проекту "Буян-М" можуть нести до 16 ракет типу "Калібр". Про це УНН повідомляє з посиланням на Сили оборони півдня України.
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«В Чорне море ворог вивів на бойове чергування ракетоносії. 2 малих ракетних кораблі проекту "Буян-М" можуть нести до 16 ракет типу "Калібр"», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що рівень ракетної небезпеки дуже високий.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що ракетоносії російських військ заведені з морів у пункти базування.