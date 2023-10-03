рф вывела в Черное море ракетоносители, общий залп - до 16 ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Российские оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство ракетоносители. Два малых ракетных корабля проекта "Буян-М" могут нести до 16 ракет типа "Калибр". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
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«В Черное море враг вывел на боевое дежурство ракетоносители. 2 малых ракетных корабля проекта "Буян-М" могут нести до 16 ракет типа "Калибр"», - говорится в сообщении.
Отмечается, что уровень ракетной опасности очень высокий.
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Ранее сообщалось, что ракетоносители российских войск заведены из морей в пункты базирования.