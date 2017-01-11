РФ становить загрозу світу через анексію Криму – Р.Тіллерсон
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Російська Федерація становить загрозу через анексію Криму і підтримку сирійського режиму. Про це заявив кандидат на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон під час слухань у Сенаті США щодо кандидатури нового держсекретаря, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Росія сьогодні становить загрозу, вона анексувала Крим і підтримала сирійський режим. Це зробила можливим політика нинішньої адміністрації”, — зазначив Р.Тіллерсон.
При цьому зазначається, що він наголосив на необхідності діалогу з Москвою.
Як повідомляв УНН, у комітеті закордонних справах сенату США почалися слухання щодо кандидатури Рекса Тіллерсона, запропонованої обраним президентом Дональдом Трампом, на посаду державного секретаря.