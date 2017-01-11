РФ представляет угрозу миру через аннексию Крыма - Р.Тиллерсон
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Российская Федерация представляет угрозу из-за аннексии Крыма и поддержку сирийского режима. Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон во время слушаний в Сенате США по кандидатуре нового госсекретаря, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
"Россия сегодня представляет угрозу, она аннексировала Крым и поддержала сирийский режим. Это сделало возможным политика нынешней администрации ", - отметил Р.Тиллерсон.
При этом отмечается, что он подчеркнул необходимость диалога с Москвой.
Как сообщал УНН, в комитете по иностранным делам сената США начались слушания по кандидатуре Рекса Тиллерсона , предложенного избранным президентом Дональдом Трампом, на должность государственного секретаря.