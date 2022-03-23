рф розглядає можливість оточення окремих угруповань військ ЗСУ для висування ультиматумів під час переговорів – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. росія, зірвавши всі терміни наступальної операції, продовжує розглядати можливість оточення окремих угруповань військ Збройних Сил України для висування чергових ультиматумів під час переговорного процесу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Повідомляється, що угруповання сил оборони продовжує оборонну операцію проти російських загарбників, завдаючи противнику значних втрат.
Цитата
"Росія, зірвавши всі терміни наступальної операції, продовжує розглядати можливість оточення окремих угруповань військ Збройних Сил України для висування чергових ультиматумів під час переговорного процесу", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що російські окупанти, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, не припиняють вогнем артилерії, ударами ракет та авіації цілеспрямоване знищення інфраструктури міст, а хаотичне мінування місцевості та знищення сільськогосподарської техніки ставить під загрозу початок посівної кампанії в окремих регіонах України.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються формувати та переміщувати резерви до кордонів України.