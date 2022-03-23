рф рассматривает возможность окружения отдельных группировок войск ВСУ для выдвижения ультиматумов во время переговоров - Генштаб

Сообщается, что группировка сил обороны продолжает оборонительную операцию против российских захватчиков, нанося противнику значительные потери.

Цитата

"Россия, сорвав все сроки наступательной операции, продолжает рассматривать возможность окружения отдельных группировок войск Вооруженных Сил Украины для выдвижения очередных ультиматумов во время переговорного процесса", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что российские оккупанты, в нарушение норм международного гуманитарного права, не прекращают огнем артиллерии, ударами ракет и авиации целенаправленное уничтожение инфраструктуры городов, а хаотичное минирование местности и уничтожение сельскохозяйственной техники ставит под угрозу начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.

Дополнение

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются формировать и перемещать резервы к границам Украины.