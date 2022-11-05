рф проголосувала за резолюцію ООН із засудженням себе самої - Кислиця

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«нєбєнзя сьогодні проголосував в ООН за текст, що містить таке: «рф намагалася виправдати свою територіальну агресію проти України нібито для знищення неонацизму; свідоме використання неонацизму для виправдання терагресії серйозно підриває справжні спроби боротьби з неонацизмом», - написав Кислиця у Twitter.

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У Facebook він пояснив, що багато років поспіль (з 2005 року) росія виносила на голосування ГА ООН резолюцію, у якій нібито йшлося про засудження неонацизму.

«Мовляв, хто ж таке не засудить? Але текст завжди був сповнений — очікувано — рашистських маніпуляцій. Тому Україна та США завжди голосували проти. Російська пропаганда потім робила з цього шоу під назвою «Україна та США не проти нацизму». Дешевий тупий прикол для внутрішнього споживача», - розповів Кислиця.

Він зазначив, що цього року не сталося так, як гадалося. Росіяни знову винесли на розгляд Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН проєкт документа.

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«Але завдяки роботі МЗС і постійного представництва України при ООН вдалося не лише повністю змінити баланс голосів за цю фальшивку, але і включити до неї нове потужне формулювання. Воно говорить саме за себе: «Генеральна Асамблея ООН з тривогою відзначає спроби росії виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму та підкреслює, що використання терміну «неонацизм» з метою виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні зусилля з протидії неонацизму», - розповів детально Кислиця.

Він пояснив, що в перекладі з дипломатичної мови це означає — досить брехати, в маячню про «неонацизм в Україні» більше ніхто не вірить.

«А найсмішніше те, що росія опинилася в пастці — бо з цією правкою була змушена проголосувати за оновлений текст... із засудженням себе самої. І проголосувала», - зазначив Кислиця.