РФ перекинула сили для анексії Криму на початку лютого 2014 року - свідок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Збройні сили Російської Федерації почали перекидання додаткових сил і засобів для анексії Криму на початку лютого 2014 року. Про це сьогодні на допиті в Оболонському суді Києва, який розглядає справу про держзраду екс-президента України Віктора Януковича, заявив допитаний в якості свідка заступник начальника штабу - начальник розвідувального управління ВМС України Анатолій Бургомістренко, передає УНН.
“Інформація про підготовку (окупації Криму - ред.) почала надходити з грудня місяця, коли російські військові почали підсилювати силами і засобами Чорноморський флот”, — сказав Бургомістренко.
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За його словами, протягом січня - початку лютого українські військов спостерігали, як кораблі ЧФ РФ, які базуються в Севастополі, виходять на траверз Фіоленту, виходять за межі територіальних вод України, вимикають всі засоби розпізнавання і з'являються через 5-6 годин після того, як вимикають ці засоби.
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“Відповідно це питання викликало низку непорозумінь, які ми почали з'ясовувати. Було з'ясовано, що з 2-го лютого, можу сказати з упевненістю, кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації здійснили перекидання сил і засобів спеціального призначення Повітряно-десантних військ з території Російської Федерації на територію Криму. Були з'ясовані частини російського флоту, де в розташування перекинутий особовий склад, приблизно було з'ясовано, чим він займався в цей період до активних дій”, — зазначив Бургомістренко.
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Він зауважив, що з 21 лютого на пункті управління розвідкою Військово-морських Сил України йшло цілодобове чергування і доповіді надавалися двічі за добу до вищого штабу щодо оперативної обстановки.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.