РФ перекинула сили для анексії Криму на початку лютого 2014 року - свідок

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21981 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 54475 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 68771 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 68399 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 98333 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 73089 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83077 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95773 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88050 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188624 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.2м/с
88%
Популярнi новини

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 11717 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 5406 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

20:51 • 4916 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

21:10 • 5426 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 11284 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 68771 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188624 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342750 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 277351 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 387134 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14674 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13435 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 68399 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21033 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26129 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

РФ перекинула сили для анексії Криму на початку лютого 2014 року - свідок

Київ • УНН

 • 15095 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Збройні сили Російської Федерації почали перекидання додаткових сил і засобів для анексії Криму на початку лютого 2014 року. Про це сьогодні на допиті в Оболонському суді Києва, який розглядає справу про держзраду екс-президента України Віктора Януковича, заявив допитаний в якості свідка заступник начальника штабу - начальник розвідувального управління ВМС України Анатолій Бургомістренко, передає УНН.

РФ перекинула сили для анексії Криму на початку лютого 2014 року - свідок

“Інформація про підготовку (окупації Криму - ред.) почала надходити з грудня місяця, коли російські військові почали підсилювати силами і засобами Чорноморський флот”, — сказав Бургомістренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Константинов у 2013 році вимагав документи про приєднаня Криму до України

За його словами, протягом січня - початку лютого українські військов спостерігали, як кораблі ЧФ РФ, які базуються в Севастополі, виходять на траверз Фіоленту, виходять за межі територіальних вод України, вимикають всі засоби розпізнавання і з'являються через 5-6 годин після того, як вимикають ці засоби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Криму "Партія регіонів" контролювала навіть кладовища

“Відповідно це питання викликало низку непорозумінь, які ми почали з'ясовувати. Було з'ясовано, що з 2-го лютого, можу сказати з упевненістю, кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації здійснили перекидання сил і засобів спеціального призначення Повітряно-десантних військ з території Російської Федерації на територію Криму. Були з'ясовані частини російського флоту, де в розташування перекинутий особовий склад, приблизно було з'ясовано, чим він займався в цей період до активних дій”, — зазначив Бургомістренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські військові частини у Криму у 2014 році блокували завезені люди

Він зауважив, що з 21 лютого на пункті управління розвідкою Військово-морських Сил України йшло цілодобове чергування і доповіді надавалися двічі за добу до вищого штабу щодо оперативної обстановки.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,481.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,641.41