РФ перекинула сили для анексії Криму на початку лютого 2014 року - свідок

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Збройні сили Російської Федерації почали перекидання додаткових сил і засобів для анексії Криму на початку лютого 2014 року. Про це сьогодні на допиті в Оболонському суді Києва, який розглядає справу про держзраду екс-президента України Віктора Януковича, заявив допитаний в якості свідка заступник начальника штабу - начальник розвідувального управління ВМС України Анатолій Бургомістренко, передає УНН.