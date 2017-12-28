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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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РФ перебросила силы для аннексии Крыма в начале февраля 2014 года - свидетель

Киев • УНН

 • 15095 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Вооруженные силы Российской Федерации начали переброску дополнительных сил и средств для аннексии Крыма в начале февраля 2014 года. Об этом сегодня на допросе в Оболонском суде Киева, который рассматривает дело о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил допрошенный в качестве свидетеля заместитель начальника штаба - начальник разведывательного управления ВМС Украины Анатолий Бургомистренко, передает УНН.

РФ перебросила силы для аннексии Крыма в начале февраля 2014 года - свидетель

"Информация о подготовке (оккупации Крыма - ред.) начала поступать с декабря месяца, когда российские военные начали усиливать силами и средствами Черноморский флот", - сказал Бургомистренко.

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По его словам, в течение января - начале февраля украинские военные наблюдали, как корабли ЧФ РФ, базирующиеся в Севастополе, выходят на траверз Фиолента, выходят за пределы территориальных вод Украины, выключают все средства распознавания и появляются через 5-6 часов после того, как выключают эти средства.

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"Соответственно, этот вопрос вызвал ряд недоразумений, которые мы начали выяснять. Было выяснено, что со 2-го февраля, могу сказать с уверенностью, корабли Черноморского флота Российской Федерации осуществили переброску сил и средств специального назначения Воздушно-десантных войск с территории Российской Федерации на территорию Крыма. Были выяснены части российского флота, где в расположения переброшен личный состав, примерно было выяснено, чем он занимался в этот период перед активными действиями", - отметил Бургомистренко.

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Он отметил, что с 21 февраля на пункте управления разведкой Военно-морских Сил Украины шло круглосуточное дежурство и доклады предоставлялись дважды за сутки высшему штабу относительно оперативной обстановки.

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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