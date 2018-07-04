РФ перекинула на окуповані території 700 танків та понад тисячу артсистем - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Станом на зараз на окупованих територіях України знаходиться близько 2 тисяч одиниць важкої техніки РФ. Про це Президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю сербському телеканалу РТС, передає УНН з посиланням на сайт Президента.
“Цей комплекс заходів (Мінські угоди — ред.) включає виведення іноземних військ та військової техніки з української території. Зараз на окупованих територіях 700 російських танків, більше тисячі артилерійських систем, більше 300 систем залпового вогню, ніж має на озброєнні німецький Бундесвер. Це справжня агресія проти суверенної і незалежної держави Україна”, — заявив Порошенко.
Також Порошенко зазначив, що для Росії немає “червоних ліній”.
“По-перше, для Росії нема „червоних ліній“. Якщо в січні 2014 року ви б спитали мене: чи можливо, що Росія здійснить збройну агресію проти України? Я би сказав, що це неможливо. Те ж саме з Кримом. Для Росії нема „червоних ліній“, в тому числі й відкрита війна”, — зазначив Президент.
“Це не заморожений конфлікт. Це гаряча війна”, — відзначив він.
Нагадаємо, упродовж поточної доби, від 7:00 і до 18:00 російсько-окупаційні війська 5 разів відкривали вогонь по наших позиціях із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.