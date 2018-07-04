РФ перебросила на оккупированные территории 700 танков и более тысячи артсистем - Порошенко

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КИЕВ. 4 июля. УНН. По состоянию на сейчас на оккупированных территориях Украины находится около 2 тысяч единиц тяжелой техники РФ. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью сербскому телеканалу РТС, передает УНН со ссылкой на сайт Президента.

“Этот комплекс мероприятий (Минские соглашения — ред.) включает вывод иностранных войск и военной техники с украинской территории. Сейчас на оккупированных территориях 700 российских танков, более тысячи артиллерийских систем, более 300 систем залпового огня, чем имеет на вооружении немецкий Бундесвер. Это настоящая агрессия против суверенного и независимого государства Украина”, — заявил Порошенко.

Также Порошенко отметил, что для России нет “красных линий”.

“Во-первых, для России нет ”красных линий“. Если в январе 2014 года вы бы спросили меня: возможно ли, что Россия осуществит вооруженную агрессию против Украины? Я бы сказал, что это невозможно. То же самое с Крымом. Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война", - отметил Президент.

“Это не замороженный конфликт. Это горячая война”, - отметил он.

Напомним, в течение текущих суток, с 7:00 и до 18:00 российско-оккупационные войска 5 раз открывали огонь по нашим позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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