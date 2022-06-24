рф отримує перевагу на сході України, оскільки її сили навчаються на своїх помилках - американські чиновники

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Оцінки США, які дедалі частіше передбачають тривалу битву на сході України, з’явилися у той час, коли російсько-українська війна досягла переломного моменту, відзначає телеканал.

Згідно з прогнозами, війна понесе за собою великі втрати особового складу та техніки з обох сторін. Окупанти, як вказується у статті, планують продовжити інтенсивні атаки на сході, що характеризуються потужними артилерійськими та ракетними ударами, з наміром виснажити українські сили. Їх успіхи, зазначають чиновники, стали очевидними після того, як оборона Лисичанська українськими силами стала слабшою, йдеться у матеріалі.

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Окрім того, у США не очікують, що нові системи озброєння, нещодавно поставлені українським силам, негайно змінять ситуацію на полі бою, пише CNN. Частково через те, що ці системи поки що надсилаються як з обмеженою дальністю дії, так і з обмеженою кількістю ракет, щоб їх не випустили на територію рф. Чиновники додають, що військам рф нібито вдалося знищити частину нової зброї, що постачається Заходом, серед яких гаубиці M777, під час цілеспрямованих атак.

Нагадаємо

США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 450 млн доларів.