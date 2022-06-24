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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 42713 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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рф получает преимущество на востоке Украины, поскольку ее силы учатся на своих ошибках - американские чиновники

рф получает преимущество на востоке Украины, поскольку ее силы учатся на своих ошибках - американские чиновники

Киев • УНН

 • 432122 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. российские оккупанты получают преимущество на востоке Украины, поскольку научились на ошибках, допущенных в начале полномасштабного вторжения. В частности они улучшили координацию воздушных и наземных атак, настроили логистику и линии поставки, рассказали CNN два американских чиновника, которые ознакомлены с оценками американской разведки, пишет УНН.

Детали

Оценки США, все чаще предполагающие продолжительную битву на востоке Украины, появились в то время, когда российско-украинская война достигла переломного момента, отмечает телеканал.

Согласно прогнозам, война понесет за собой большие потери личного состава и техники с обеих сторон. Оккупанты, как указано в статье, планируют продолжить интенсивные атаки на востоке, характеризующиеся мощными артиллерийскими и ракетными ударами, с намерением истощить украинские силы. Их успехи, отмечают чиновники, стали очевидными после того, как оборона Лисичанска украинскими силами стала слабее, говорится в материале.

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Кроме того, США не ожидают, что новые системы вооружения, недавно поставленные украинским силам, немедленно изменят ситуацию на поле боя, пишет CNN. Отчасти из-за того, что эти системы пока направляются как с ограниченной дальностью действия, так и с ограниченным количеством ракет, чтобы их не выпустили на территорию рф. Чиновники добавляют, что войскам оккупанта якобы удалось уничтожить часть нового оружия, поставляемого Западом, среди которых гаубицы M777, во время целенаправленных атак.

Напомним

США объявило о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 450 млн долларов.

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