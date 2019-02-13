РФ оголосила в міжнародний розшук члена Меджлісу

У документі також зазначено, що стосовно Бариева в Криму порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 280.1 КК РФ (Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, вчинені з використанням засобів масової інформації) та винесено постанову про притягнення Ескендера Бариева в якості обвинуваченого.

"Київський районний суд" Сімферополя 24 грудня 2018 обрав Е.Баріеву запобіжний захід у вигляді "взяття під варту терміном на 2 місяці з моменту екстрадиції на територію Російської Федерації або з моменту затримання на території Російської Федерації".

"Верховний суд" Криму під головуванням А.Н. Осоченко залишив дане рішення в силі.

На думку Кримської правозахисної групи, переслідування активіста пов'язано з його громадською і політичною діяльністю.



Нагадаємо, прокуратура клопотатиме про розшук капітана "Норд" в разі його неявки в суд .