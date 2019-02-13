РФ оголосила в міжнародний розшук члена Меджлісу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Главу правління Кримськотатарського ресурсного центру, члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Бариева російські окупаційні власті Криму оголосили в міжнародний розшук. Про це сказано в постанові "Верховного суду" Криму від 29 січня 2019 року, передає УНН з посиланням на правозахисників.
У документі також зазначено, що стосовно Бариева в Криму порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 280.1 КК РФ (Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, вчинені з використанням засобів масової інформації) та винесено постанову про притягнення Ескендера Бариева в якості обвинуваченого.
"Київський районний суд" Сімферополя 24 грудня 2018 обрав Е.Баріеву запобіжний захід у вигляді "взяття під варту терміном на 2 місяці з моменту екстрадиції на територію Російської Федерації або з моменту затримання на території Російської Федерації".
"Верховний суд" Криму під головуванням А.Н. Осоченко залишив дане рішення в силі.
На думку Кримської правозахисної групи, переслідування активіста пов'язано з його громадською і політичною діяльністю.
Нагадаємо, прокуратура клопотатиме про розшук капітана "Норд" в разі його неявки в суд .