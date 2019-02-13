РФ объявила в международный розыск члена Меджлиса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Главу правления Крымскотатарского ресурсного центра, члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева российские оккупационные власти Крыма объявили в международный розыск. Об этом сказано в постановлении “Верховного суда” Крыма от 29 января 2019 года, передает УНН со ссылкой на правозащитников.
В документе также указано, что в отношении Бариева в Крыму возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием средств массовой информации) и вынесено постановление о привлечении Эскендера Бариева в качестве обвиняемого.
“Киевский районный суд” Симферополя 24 декабря 2018 года избрал Э.Бариеву меру пресечения в виде “заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации”.
“Верховный суд” Крыма под председательством А.Н. Осоченко оставил данное решение в силе.
По мнению Крымской правозащитной группы, преследование активиста связано с его общественной и политической деятельностью.
Напомним, прокуратура будет ходатайствовать о розыске капитана "Норда" в случае его неявки в суд.