РФ не сподобався закон України про середню освіту: просить ООН, ОБСЄ і РЄ оцінити дії влади
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Росія закликала міжнародні правозахисні інституції ООН, ОБСЄ і Ради Європи дати оцінку діям влади України у зв'язку з ухваленням закону про повну загальну середню освіту. Про це повідомляє УНН з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ Росії.
"16 січня Верховна Рада України ухвалила закон "Про загальну середню освіту"... Російськомовні діти матимуть право навчатися рідною мовою до 5 класу, а потім не менш 80% навчання має здійснюватися державною мовою. До речі, під ці заходи потрапляє не тільки російська мова, але також, наприклад, білоруська й ідиш", - заявили у МЗС РФ.
У відомстві також зазначають, що "всупереч висновку Венеціанської комісії при підготовці закону українською владою не були проведені консультації з представниками національностей, які проживають в Україні".
"Закликаємо міжнародні правозахисні інституції ООН, ОБСЄ і Ради Європи дати адекватну оцінку діям української влади", - повідомляється у коментарі.
Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 0901 про повну загальну середню освіту.